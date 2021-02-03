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أخبار العالم

الرئيس التونسي يؤكد تمسكه بموقفه من التعديل الوزاري

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:56 م
الرئيس التونسي يؤكد
الرئيس التونسي يؤكد تمسكه بموقفه من التعديل الوزاري
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دعاء أبوهشيمة
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، تشبثه بموقفه من التعديل الوزاري، ورفضه لخرق الدستور. 

ووفقا لصحيفة "الشروق" التونسية، شدد الرئيس التونسي على احترامه الكامل للدستور ورفضه الخروقات التي حصلت "بناء على نصوص هي دون الدستور مرتبة" في إشارة إلى التعديل الوزاري الأخير.

وجاء ذلك، خلال استقباله اليوم الأربعاء، صر قرطاج الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي.

وتناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع السياسية التي تعيشها تونس، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وقد ذكّر سعيد بموقفه الثابت المتعلق بالتحوير الوزاري والقائم على احترام الدستور. وأشار إلى أنه بقدر ما يكبر في الاتحاد دوره الوطني، بقدر ما يتشبث بالمبادئ والاختيارات التي تعهد بها أمام الشعب، وإن كان هناك حوار لحل هذه الأزمة فيجب أن يكون في ظل هذه المبادئ الواضحة والاختيارات التي لا لبس فيها.

وفي وقت سابق، علن الرئيس التونسي، رفضه التعديلات الوزارية على حكومة هشام مشيشي، والتي دعمتها حركة النهضة الإخوانية.

وقال "سعيد"، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، إن "التعديل الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور"، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء المقترحين في التعديل الوزاري متورطون في قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح.

وأكد أن التعديل الوزاري لا يحترم ما نص عليه الفصل 92 من الدستور، وهو ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى.
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