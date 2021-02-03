أختي وأكتر حد شبهي .. كارولين عزمي تهني ولاء شريف بعيد ميلادها

حرصت الفنانة كارولين عزمي علي تهنئة صديقتها ولاء الشريف بعيد ميلادها .





ونشرت صورة تجمعها بـ ولاء من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام و علقت قائلة :انتي مش مجرد صاحبتي انتي اختي و اكتر حد شبهي ودايما بنقول لبعض كدا ، ربنا يفرحك علي قد قلبك وحبك للناس و السنة دي تحققي حاجات كتير من احلامك الي نفسك فيها.









يذكر أن شاركت ولاء الشريف في بطولة مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، الذي عرض في موسم رمضان 2019.





"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع وكل من صلاح عبد الله وصابرين وسهر الصايغ وكريم عفيفي وطارق عبد العزيز وملك قورة وأحمد خالد صالح وخالد كمال وولاء الشريف وخالد عليش وندي عادل ومحمد محمود.





والمسلسل من إنتاج شركة "المتحدين" للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان.