Mate 40 Pro الرابع.. تعرف على قائمة الهواتف الأكثر مبيعا

حدد تقرير جديد نشرته شركة Quest Mobile، أفضل أربعة هواتف ذكية مبيعا في السوق الصينية خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام الماضي 2020.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، جاء Oppo A32 ضمن فئة الهواتف قليلة التكلفة الأكثر مبيعا خلال الربع الرابع من عام 2020، حيث حقق هاتف أوبو أكثر من 9 ملايين عملية بيع في الأسواق الصينية.









وكانت شركة أوبو رائدة تصنيع الهواتف الذكية المتوسطة الفئة، قد أطلقت هاتف Oppo A32، في شهر سبتمبر الماضي، مقابل سعر 185 دولار أمريكي (أي ما يعادل 2,904 جنيها مصريا).





ويفتخر هاتف Oppo A32، بمواصفات متميزة مع معدل تحديث للشاشة قدره 90 هراتزا في الثانية، مع شاشة من نوع IPS LCD، ويتم تشغيله بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 460، ويعمل ببطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة.





وبعد هاتف أوبو الذي احتل المركز الأول، يأتي هاتف آبل iPhone 12، في المركز الثاني حيث حقق 6.18 مليون عملية بيع في الأسواق الصينية.





ويعد هاتف iPhone 12، البديل الأقل تكلفة من طراز آيفون 12 برو، هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا من آبل في معظم الأسواق والذي ساعدها في تأمين 82 مليون وحدة تم شحنها للبيع على مستوي العالم.





ومن بين المراكز الثلاثة الأولى يحتل إصدار الجيل الخامس من هاتف فيفو المسمى X30 Pro ، في الترتيب الثالث ضمن تقرير شركة Quest Mobile، والذي باع 6.5 مليون وحدة.





وقد جاء هاتف Mate 40 Pro، والذي أعلنت عنه شركة هواوي خلال الربع الأخير من 2020، في المركز الرابع حيث حقق 4.5 مليون مبيعات وهو إنجاز رائع بالنظر إلى بيع الهاتف باستمرار على جميع المنصات الرئيسية على الإنترنت.



