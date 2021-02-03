بإنتاج 2.5 مليون طن .. نقيب الفلاحين: لا نحتاج إلى استيراد سكر خلال 2021

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إننا لا نحتاج لاستيراد السكر عام 2021، لافتا إلى أنه يتوقع أن يصل إنتاج مصر من السكر الى نحو 2.5 مليون طن.





وأضاف أبو صدام خلال تصريحات له اليوم ، ان لدينا مخزونا كبيرا من السكر في الاسواق نتيجه لاستيراد التجار لكميات كبيرة من السكر مع تدني اسعاره عالميا، بالاضافة الي بداية انتاج السكر من الموسم الحالي لمحصول القصب ، حيث بدأ فعليا من شهر يناير موسم كسر القصب من مساحة تصل إلى 320 الف فدان تقريبا بمتوسط انتاحية 40 طن قصب تقريبا لكل فدان وينتج الطن من القصب الخام نحو 120كيلو سكر.





وأوضح أنه مع زيادة المساحات المنزرعة من البنجر هذا الموسم إلي نحو 620الف فدان بمتوسط انتاجية نحو 20 طنا لفدان البنجر متعدد الاجنة و35 طنا لفدان البنجر وحيد الاجنة وينتج كل7 أطنان من خام البنجر طن سكر، حيث يبدأ انتاج السكر فعليا من البنجر في منتصف شهر فبراير الحالي بانتاجبة متوقعة قد تصل إلي 1.5 مليون طن من السكر وطبقا لبيانات وزارة التموين فان احتياطي السكر يكفي حتي نهاية شهر اكتوبر المقبل.





وأشار عبدالرحمن الى ان قرار وزيرة التجارة والصناعة في ديسمبر الماضي بعدم السماح باستيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر إلا بموافقة من وزيري الصناعة والتموين قرار في محله وقد جاء بالتنسيق مع وزير التموين لحماية صناعة السكر محليا بعد هبوط السكر عالميا واستيراده

بأسعار اقل من سعر تكلفته محليا مما يشكل خطرا كبيرا علي الصناعة المحلية.







وتابع عبدالرحمن ان اهتمام الحكومة بزراعة البنجر وتطوير خطوط الانتاج يهدف إلي الاكتفاء الذاتي من السكر ، حيث تستهلك مصر سنويا كميات من السكر تتراوح ما بين 3 الى 3.3 مليون طن من السكر .





وطالب ابوصدام المصريين بترشيد استهلاك السكر وتغيير العادات السيئه بالافراط في تناول السكر والحد من تناول الحلويات وشرب الشاي، مشيرا إلي أن المصريين من اكثر الشعوب استهلاكا للسكر في العالم.





وأردف أنه بالاضافة الي أننا نستهلك كميات كبيرة من السكر باضافته إلي الشاي والمشروبات الاخري إلا أننا نتناول السكر بشكل اخر حيث توجد نسب متفاوتة من السكر في المشروبات الغازية والعصائر المحفوظة والاطعمة الجاهزة ويوجد بشكل طبيعي في العديد من الاغذية التي نتناولها يوميا.





وتابع عبدالرحمن ان معظم الاخصائيين في التغذية يوصون بعدم الافراط في تناول السكريات والاكتفاء بتناول 3 أكواب شاي على الأكثر يوميًا حيث يؤدي الافراط في تناول السكر الي السمنة والسكري وأمراض القلب والاكتئاب ويساهم في ضعف صحة الأسنان.