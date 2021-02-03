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أخبار العالم

ظريف: إيران حققت انتصارا على أمريكا في محكمة العدل الدولية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:55 م
صدى البلد
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حسام رضوان
احتفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بما وصفه بالانتصار الإيراني على الولايات المتحدة في محكمة العدل الدولية.

وقال "ظريف"، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "محكمة العدل الدولية رفضت للتو جميع الاعتراضات الأولية للولايات المتحدة في القضية التي رفعتها إيران بشأن العقوبات الأمريكية غير القانونية".

وأضاف "انتصار قانوني آخر لإيران بعد أمر 3 أكتوبر2018. لطالما احترمت إيران القانون الدولي احترامًا كاملًا. حان الوقت للولايات المتحدة لكي تفي بالتزاماتها الدولية".

وقالت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، إن لديها السلطة في نظر طلب إيران بإلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها استنادا إلى معاهدة الصداقة بينهما.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، ستبت محكمة العدل الدولية في لاهاي، المحكمة العليا في الأمم المتحدة، فيما إذا كان بإمكانها تحمل محاولة إيران لإلغاء العقوبات النووية الأمريكية، التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها.

وقادت طهران الولايات المتحدة إلى محكمة العدل الدولية منتصف 2018، قائلة إن واشنطن انتهكت معاهدة الصداقة لعام 1955 بين البلدين.

وأعاد الرئيس ترامب فرض العقوبات بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران مما أثار استياء الحلفاء الأوروبيين.
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