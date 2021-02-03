البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 40.1 مليار دولار بنهاية يناير الماضي

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي إلى 40.1 مليار دولار بزيادة تقدر بـ 900 مليون دولار عن الشهر السابق.





وقال البنك المركزي المصري إنه خلال الفترة من نوفمبر وحتى ديسمبر من العام الماضي حقق الاحتياطي النقدي استقرارًا بقيمة 39.221 مليار دولار.





وأكد البنك المركزي المصري أن الاحتياطي النقدي استقر عند ذلك الرقم منذ أكتوبر الماضي.





وشهد الاحتياطي النقدي تراجعا بمقدار 10 مليارات دولار منذ مارس الماضي حتى يونيو السابق له بعد اندلاع جائحة كورونا، وحصلت مصر على حزمة من التسهيلات المالية لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على مكتسبات الإجراءات التصحيحية للبنك المركزي من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار علي شريحتين ضمن برنامجي التسهيل المدد والتمويل السريع.





وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه بنهاية العام الجاري سيتم صرف ما يقرب من 28 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية في الفترة من يناير حتى ديسمبر الجاري.