اقتحام عربة بـ ونش للمزلقان.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار "القاهرة - أسوان"

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مرور قطار ٢٠١٠ "القاهرة / أسوان" علي مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق مما أدى إلى اختراق غراب الونش الموجود على العربة كابينه جرار القطار.





وأضافت الهيئة في بيان لها أن الحادث أدى إلي وفاة مساعد سائق القطار و٢ من عمال هندسة سكة متواجدين بالجرار وجار سحب العربة من أسفل جرار القطار والاستعداد بالسكة.





وتناشد الهيئة قائدى المركبات بكافة أنواعها والافراد الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات، وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.