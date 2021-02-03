بدء تفعيل وحدة الحسابات الفرعية الخاصة بقطاع السياحة بوزارة السياحة والآثار

بدأت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتفعيل وحدة الحسابات الفرعية الخاصة بقطاع السياحة TSA" Tourism Satellite Accounts" والتي كانت متوقفة منذ عام ٢٠١٧، بما يهدف إلى توفير الإحصاءات السياحية بشكل دقيق ومنتظم لإمكان التعرف على حجم الاسهام الحقيقي للسياحة في الاقتصاد القومي وللوقوف على انجازاتها وتقويم مستويات الأداء ودعم اتخاذ قرارات الاستثمار والتنشيط والترويج السياحي، وخاصة في ظل اهتمام منظمة السياحة العالمية بإعداد حسابات فرعية لقطاع السياحة تساعد على إرساء قواعد البيانات والمعلومات وتوحيد المفاهيم المختلفة في مختلف الدول وذلك لتيسير إجراءات المقارنات الدولية على أسس علمية سليمة.





وأوضحت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة أن أهمية وحدة الحسابات الفرعية بالوزارة تأتي بأنها تتيح إطار تنسيقي لتنظيم البيانات الاحصائية السياحية وتقديم أسلوب إحصائي جديد للمفاهيم والتصنيفات والتعريفات الدولية بالإضافة إلى تقديم منهجية علمية سليمة للتعرف الدقيق على اقتصاديات السياحة وتقويم إنجازاتها وإسهامها الحقيقي في الاقتصاد القومي.





وأضافت أن العمل بوحدة الحسابات الفرعية بالوزارة كان متوقفا منذ عام ٢٠١٧ مما ترتب عليه عدم القدرة على استيفاء البيانات الدورية المطلوبة من كافة الجهات مما يؤثر على دقة صورة الاحصاءات السياحية في مصر.





وأشارت غادة شلبي إلى أن وحدة الحسابات الفرعية ستكون تحت إشراف نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة وسيديرها نخبة من الخبراء في مجال الاقتصاد والإحصاء، وقد اعتمدت الوحدة للبدء في العمل بها بداية من فبراير ٢٠٢١.



