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الإسكان: تكلفة الحي الحكومى تجاوزت 45 مليار جنيه فى العاصمة الإدارية.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:58 م
الحي الحكومة
الحي الحكومة
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محمد القاضي
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن طرق العاصمة الإدارية اقتربت من الانتهاء بجودة عالمية.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم وضع زراعات علي الطرق الرئيسية بالعاصمة الإدارية علي أعلي مستوي، لافتا إلى أن الحي الحكومى تكلفته تتجاوز 45 مليار جنيه.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلي أن الطرق الداخلية ستساعد في زيادة رونق العاصمة الإدارية.

وأوضح: "لدينا التزام كامل بالاجراءات الاحترازية في العاصمة الإدارية لمواجهة فيروس كورونا".

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