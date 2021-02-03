انطلاق الدورة الأولى للإعجاز الرباني في الكون.. الأحد المقبل

تنطلق صباح الأحد المقبل، فعاليات الدورة التدريبية الأولى «دورة الإعجاز الرباني» بمسجد النور بالعباسية.





وتتناول الدورة قضايا تبرز مظاهر قدرة الله -عز وجل- في الخلق، بما يعمق الحس الإيماني من جهة، ويحصن المجتمع وبخاصة الشباب منه من أي تأثيرات لأفكار الإلحاد من جهة أخرى.





ويحاضر في هذه الدورة مجموعة متميزة من السادة الأساتذة المتخصصين في علوم الطب والبحث العلمي من أعضاء لجنة الإعجاز الرباني في الكون بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.





ويشارك في هذه الدورة (30) إمامًا من أئمة المساجد الكبرى بالقاهرة و (20) واعظة من الواعظات المتميزات، هذا وتعتبر هذه الدورة هي الدورة الأولى ضمن ثلاث دورات متلاحقة ومتخصصة في الإعجاز الرباني في الكون ، وتعقد بالقاعة الرئيسية الكبرى بمسجد النور بالعباسية، وتعقد الدورة الثانية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر ، وتعقد الدورة الثالثة بإحدى كليات الطب، وسينشر ميعادهما تباعًا.



