طموح النجاة من الهبوط.. تامر أمين يعتذر لـ رمضان صبحي على الهواء

اعتذر الإعلامي تامر أمين، لـ رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز ، : قائلا:" متزعلش مني يا رمضان انا فهمتك غلط طوال الفترة التي انتقدتك فيها ".





وأضاف الإعلامي تامر أمين في برنامجه " اخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، ساخرا :" مش كنت تقول يا رمضان إنك تقصد بالطموح، إنه طموح انقاذهم من صراع الهبوط ".





وتابع تامر امين :" احنا اسفين يا رمضان واسفين لطموحك"، مضيفا:" بيراميدز خسر في مباراته اليوم أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ".





وأكمل تامر امين :" هذه المباراة الخامسة التي لم يفز فيها بيراميدز في مباريات الدوري المصري ".





وتابع :" القصة مش فلوس وتجميعة لاعيبة، ورمضان صبحي صعبان عليا لانه موهبة كبيرة ولكن حساباته خاطئة بالرحيل عن النادي الاهلي".



