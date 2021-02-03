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طموح النجاة من الهبوط.. تامر أمين يعتذر لـ رمضان صبحي على الهواء

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:39 م
تامر امين
تامر امين
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هاني حسين
اعتذر الإعلامي تامر أمين، لـ رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، : قائلا:" متزعلش مني يا رمضان انا فهمتك غلط طوال الفترة التي انتقدتك فيها ".

وأضاف الإعلامي تامر أمين في برنامجه " اخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، ساخرا :" مش كنت تقول يا رمضان إنك تقصد بالطموح، إنه طموح انقاذهم من صراع الهبوط ".

 وتابع تامر امين :"  احنا اسفين يا رمضان واسفين لطموحك"، مضيفا:" بيراميدز خسر في مباراته اليوم أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ".

 وأكمل تامر امين :" هذه المباراة الخامسة التي لم يفز فيها بيراميدز في مباريات الدوري المصري ".

 وتابع :"  القصة مش فلوس وتجميعة لاعيبة، ورمضان صبحي صعبان عليا لانه موهبة كبيرة ولكن حساباته خاطئة بالرحيل عن النادي الاهلي".

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