عودة حركة القطارات بعد توقف 3 ساعات بسبب حادث أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، متابعته المستمرة لحادث تصادم قطار 2010 القاهرة - أسوان بسيارة نصف نقل مجهزة بونش أثناء دخولها الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق ما أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى القوصية المركزى واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد لسحب العربة من أسفل جرار القطار وتم تسيير حركة المرور بالسكة الحديد فى الاتجاهين بعد توقفها لمدة 3 ساعات.





كان محافظ أسيوط تلقى إخطارا من هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية يفيد بوقوع حادث أثناء مرور قطار ٢٠١٠ القاهرة / أسوان علي مزلقان فزارة المطور بين محطتي ديروط والقوصية، حيث اقتحمت عربة نصف نقل مجهزة بونش، الحارة المخالفة للمزلقان وهو مغلق مما أدى إلى اختراق غراب الونش الموجود على العربة كابينة جرار القطار ونتج عنه وفاة 3 أشخاص فى الحال وإصابة 3 آخرين.





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وأشار المحافظ - فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم - إلى أنه فور الإبلاغ عن الحادث أصدر تعليماته بالمتابعة المستمرة للحادث والدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم تدعيمهم بـ 6 سيارات أخرى للمساعدة فى نقل المصابين واستدعاء قوات الشرطة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.





كما انتقل المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة الى موقع الحادث وتبين وفاة كلا من ايمن حسن 45 سنة قائد القطار ومحمد احمد 43 سنة مساعد سائق القطار وابوبكر احمد 48 سنة مندوب مالى بالمنطقة الوسطى.





وأسفر الحادث عن إصابة محمد سلطان 40 سنة مقيم ديروط وعاطف رسمى 49 سنة وعبد الرحمن فوزى 40 سنة سائق السيارة الونش.





وتابع السكرتير المساعد نقل المصابين الى مستشفى القوصية المركزى ونقل جثث المتوفيين بعد معاينة النيابة الى مشرحة مستشفى القوصية المركزى وتم تحرير المحضر اللازم وتم سحب العربة من أسفل جرار القطار وفصل القطار عن الجرار وسحب القطار الى اتجاه ملوى و عودة حركة السكة الحديد الى طبيعتها بالاتجاهين .





وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة للحادث بالتنسيق بين مركز إدارة الأزمات بالمحافظة والمنطقة الوسطى لسكك حديد مصر ومركز العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء .





وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى بيان لها منذ قليل قائدى المركبات بكافة أنواعها والأفراد الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات وعدم عبورها أثناء غلق المزلقان وأثناء مسير القطارات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.



