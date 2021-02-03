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رياضة

محمد صلاح ينافس على هدف الشهر في ليفربول بـ3 أهداف.. فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:52 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن قائمة أفضل الأهداف المرشحة للريدز خلال شهر يناير الماضي، والتي شهدت تواجد 3 أهداف للنجم المصري محمد صلاح.


ويستهدف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، معادلة رقم كيني دالجيش أسطورة الريدز، وذلك عندما يلتقي مساء اليوم الأربعاء مع فريق برايتون.


ويواجه ليفربول فريق برايتون مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.


ويمتلك صلاح 5 أهداف في مرمى برايتون سجلها خلال 7 مشاركات، ويتبقى له هدف ويعادل عدد أهداف كيني دالجيش أسطورة الريدز في مرمى برايتون.


وتلعب مباراة ليفربول ضد برايتون مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.


ليفربول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما يأتي برايتون بالمرتبة رقم 17 برصيد 21 نقطة.


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