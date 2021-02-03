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رياضة

الدوري الإنجليزي.. السيتي يتقدم بهدفين على بيرنلي في الشوط الأول

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:17 م
صدى البلد
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أحمد هاني

أنهي فريق مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما على مضيفه بيرنلى، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "تيرف مور"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر الدوري الإنجليزي.


سجل البرازيلي جابرييل جيسوس هدف السيتي الأول من رأسية في الدقيقة الثالثة، بعد متابعته تسديدة برناردو سيلفا التي ارتدت من الحارس، وأضاف رحيم ستيرلينج الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 38.


وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كالآتي: 


في حراسة المرمى: إيدرسون 

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبين دياز، جون ستونز، إيمريك لابورت

خط الوسط: رودريجو، إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا 

خط الهجوم: رياض محرز ، رحيم ستيرلنج ، جابريال خيسوس

ويحتل السيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 44 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الوصيف، فيما يتواجد بيرنلي في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أيضا.

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