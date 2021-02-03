الري: تطوير 7 آلاف كيلو متر من الترع بتكلفة 18 مليار جنيه

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن مشروع تبطين الترع يعد من أهم المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا، معقبا: المواطنون أصبحوا متابعين للمشروع بدرجة كبيرة، وأصبحوا يتابعون الفرق فى المظهر الجمالي والحضاري بعد تبطين الترع.



وأضاف "غانم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، مشروع تبطين الترع سيكون له تأثير واضح في عملية إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة إلى حل مشاكل المزارعين، منوها إلى أنه بحلول منتصف العام القادم سيتم الانتهاء من 7 آلاف كيلو متر من الترع بتكلفة 18 مليار جنيه.



وأكمل: حتى الآن تم الانتهاء من 900 كيلو متر من الترع، بالإضافة إلى طرح ما يقرب من 5 آلاف كيلو متر، معقبا: إلقاء القمامة والمخلفات في الترع كان يسبب تأخر واضح فى وصول المياه إلى المزارعين.



واسترسل: تبطين الترع سيساهم على وصول المياه إلى كافة المزارعين والأراضي، ما يساهم في سرعة ري الأراضي، معقبا: المرحلة الأولى من المفترض ان ينتهي العمل بها منتصف العام القادم.



وتابع: هناك 7 ألاف ترعة لهم الأولوية في التطوير والتنظيف، و نتيجة معاناتهم من استبحار القطاع المائي، متابعا: الوزارة تسعى لتطوير باقي الترع بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وعلى مدار 3 سنوات.



وشدد على أن مشروع تبطين الترع يعد من أحد المشروعات كثيفة العمالة، منوها إلى أنه مشروع متعدد الأهداف.