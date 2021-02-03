ضبط مخزن منظفات صناعية غير مرخص في كفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والصحة، اليوم الأربعاء، حملة مشتركة للتفتيش على الأسواق والمخابز والمحال التحارية والمخازن والمصانع المخالفة، بدائرة مركز دسوق.





أسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن منظفات صناعية، بدون ترخيص، بدائرة مركز دسوق، وضبطت بداخله 5 آلاف كمامة، و2400 قطعة صابون، مجهولة المصدر، وبدون أي فواتير.





وضبطت الحملة – أيضًا - 800 كيس مسحوق غسيل، و300 قطعة مزيل دهون، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر 295 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وإشراف عبد الفتاح جابر، مدير إدارة الرقابة التموينية، ورجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، بمشاركة محمد عبد القوي، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية، وسعد أبو إسماعيل، بحماية المستهلك، وعرفات إبراهيم، مفتش أغذية.







