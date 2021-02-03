ولاء جاد يكشف المحافظات المستثناة من مبادرة تطوير الريف المصري ..فيديو

قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ، ان مصر قامت بعمل اصلاح اقتصادي قوي وطموح وهذا ما اسعدنا بالعمل في مبادرة حياة كريمة وتقديم الخدمات للمواطنين مؤكدا أن الرئيس السيسى أكد أن البطل الحقيقي في الإصلاح الاقتصادي هو المواطن المصري. اقتصاديأنأكدأنالإصلاحالاقتصادي





وأضاف ولاء جاد خلال لقائه في برنامج "90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " ، الرئيس السيسي قام بدعوة الحكومة والمجتمع المدني لمساعدة المواطنين في الوصول إلى حياة كريمة وخصوصا الفئات الأكثر احتياجا ثم قام الرئيس السيسي بعمل مبادرة لتنمية الريف بالكامل للوصول بمواطنيه إلى الحياة الكريمة.



