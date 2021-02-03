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ولاء جاد يكشف المحافظات المستثناة من مبادرة تطوير الريف المصري ..فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:52 م
تطوير الريف المصري
تطوير الريف المصري
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إبراهيم القادري
قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ، ان مصر قامت بعمل اصلاح اقتصادي قوي وطموح وهذا ما اسعدنا بالعمل في مبادرة حياة كريمة وتقديم الخدمات للمواطنين مؤكدا أن الرئيس السيسى أكد  أن البطل الحقيقي في الإصلاح الاقتصادي هو المواطن المصري.

وأضاف ولاء جاد خلال لقائه في برنامج "90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " ، الرئيس السيسي قام بدعوة الحكومة والمجتمع المدني لمساعدة المواطنين في الوصول إلى حياة كريمة وخصوصا الفئات الأكثر احتياجا ثم قام الرئيس السيسي بعمل مبادرة لتنمية الريف بالكامل للوصول بمواطنيه إلى الحياة الكريمة.

واوضح ولاء جاد ، اننا نعمل في مبادرة تنمية الريف المصري في جميع محافظات مصر عدا المحافظات الحضارية الثلاث السويس والقاهرة وبورسعيد . 
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