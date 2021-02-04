السجيني: طالبت بتخفيض أسعار التصالح بمخالفات البناء بالمدن الجديدة .. فيديو

طالب النائب احمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، وفقا لنص المادة 87 من اللائحة الداخلية للمجلس، وزير الاسكان المهندس عاصم الجزار بالرد على اسئلته التي حددها في 15 مطلبا حتي يمكن مراجعة اسعار التصالح فى المدن الجديدة مؤكدا

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وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أن إجمالي المبالغ التي قام كل من جهاز "مدينة 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العبور" بتحصيلها من تاريخ التعامل مع المواطنين في تلك الأراضي خلال الثلاث سنوات المنقضية وكان واجبا ان تدخل خزانة الدولة مليارات بشكل مباشر بخلاف الاستثمار غير المباشر.





وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن عدد طلبات التصالح على المخالفات التي تقدم بها قاطني المدن الجديدة وإجمالي المبالغ المسددة ومقارنة تلك الطلبات المقدمة بالمقيد بدفاتر أجهزة المدن من مخالفات سواء المحرر بها محاضر او المبنية بخرائط التغيرات المكانية (كل مدينة على حدة).



