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ديني

مبروك عطية: النصب على المواطنين أحد مظاهر أكل أموال الناس بالباطل

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:23 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
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محمود ضاحي
قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، إنه لا يوجد كلمة اسمها الخسارة  وأول كلمة في باب المضاربة وإنما شرعت لتحقيق الربح ..المضاربة في علم فروع الفقه هي عقد بين شخصين، يقدم أحدهما بموجبه مالا إلى الآخر ليتجر فيه بنصيب من الربح، فإن لم يك ثمة ربح فالمال لصاحبه.

وأضاف عطية خلال لقائه على "ام بي سي  مصر" أن المال في الشريعة اسمه قوام الحياة ، والحياة بدون مال تقع، موضحا: انسى أي شعارات تقال مش بحب الفلوس قال تعالى" وآتى المال على حبه". 

وأوضح: النصب على الناس أحد مظاهر اكل أموال الناس بالباطل ، متسائلا: هل قول الله وآتى المال به معناه حب المال نعم حب ما ستشتريه الفلوس".

وتابع:  يوجد أكل مال اليتيم وأكل أموال الناس بالباطل وتقديم الرشاوي وكل ذلك ضمن أكل أموال الناس بالباطل.

أضاف “عطية”: “أن الذي يمر بأزمة يتوسل إلى الله بصالح عمله، فيتذكر ختمه للقرآن، أو العمرة التي أداها.

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