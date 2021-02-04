ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لقطات من الحياة البرية.. مواجهة بين زرافة وقطيع من 6 أسود تنتهي بمفاجأة.. شاهد

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:12 ص
مواجهة بين زرافة
مواجهة بين زرافة وقطيع من 6 أسود تنتهي بمفاجأة
Advertisements
هدير علاء
وثق أحد مصوري الحياة البرية خلال جولته في حديقة سفاري بجنوب إفريقيا هجومًا شنه قطيع مكون من 6 أسود على زرافة، وحاولوا خلاله الإطاحة بها وإسقاطها أرضًا كي يتمكنوا من افتراسها، لكن محاولات قطيع الأسود، والتي استمرت على مدار 5 ساعات، باءت الفشل وكُتبت النجاة للزرافة في نهاية المطاف.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من الصور التي ترصد جوانبًا من هجوم قطيع الأسود على الزرافة، والتي التقطها مصور الحياة البرية "فرانسوا بينار" في محمية "كلاسيري" الطبيعية الخاصة الواقعة بالقرب من حديقة "كروجر" الوطنية بجنوب إفريقيا أثناء مشاهدته لهذه المواجهة المحتدمة.


وأفادت الصحيفة بأن ثلاثة من الأسود شنوا هجومًا على الزرافة في البداية بعد أن تربصوا بها لوهلة، واستطاع أحدهم القفز على ظهرها في محاولة للإطاحة بها أرضًا، في حين تشبث الآخران بساقيها الخلفيتين، وسرعان ما انضم بقية القطيع محاولين جميعًا نهشها بمخالبهم وافتراسها.

لكن الزرافة، التي يقارب وزنها 800 كيلو جرام، استطاعت التحرك شيئًا فشيء بخطوات ثقيلة وبوتيرة بطيئة حتى تعب الأسود من محاولات جرها أرضًا وبذلك تمكنت من النجاة بعد معاناة مدتها 5 ساعات.


يمكنكم فيما يلي مشاهدة مجموعة من اللقطات التي توثق المواجهة بين الزرافة وقطيع الأسود ونهايتها المفاجئة..
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط تجاهل والدتها.. أب يتسبب في مصرع رضيعة عمرها 8 أسابيع بسلوكه العنيف

لقطات من الحياة البرية.. مواجهة بين زرافة وقطيع من 6 أسود تنتهي بمفاجأة.. شاهد

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات حورية فرغلي