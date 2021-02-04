الصحة العالمية تستعد لتوزيع لقاحات كورونا بـ سوريا في أبريل

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، أنها ستنشر فرقا في أنحاء سوريا لتنفيذ برنامج تطعيم يشمل كلا من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والأراضي الخارجة عن سيطرة الدولة ربما بحلول أبريل المقبل.





وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في دمشق، أكجمال ماجتيموفا، ، إن برنامج كوفاكس التابع للمنظمة، يعتزم تطعيم 5 ملايين سوري أي ما يماثل 20% من السكان في جميع أنحاء البلاد.





وأضافت "نعد خطتنا بشأن توزيع اللقاح مع وزارة الصحة لضمان أن يسير البرنامج وفقا لما هو مقرر له".





وفي الأسبوع الماضي قال تحالف جافي، الذي يشارك في قيادة برنامج كوفاكس مع منظمة الصحة العالمية، إنه يهدف إلى إرسال 2.3 مليار جرعة لقاح إلى جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2021 منها 1.8 مليار جرعة مجانية للدول منخفضة الدخل.





ومثل البلدان الأخرى التي تنتظر اللقاحات من خلال برنامج كوفاكس، تستطيع سوريا أيضا الحصول على الإمدادات مباشرة من الشركات. لكنها لم تعلن حتى الآن عن أي اتفاقيات ثنائية من هذا القبيل. ويقول مسؤولو الصحة إن دمشق تجري محادثات مع روسيا والصين بشأن تزويدها باللقاح.











