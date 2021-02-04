بـ حبل .. شاهد لحظة إخراج تمساح طوله 3 أمتار من حمام سباحة بمنزل سكني

استيقظ زوجان ليجدا في انتظارهما مفاجأة لا تصدق، حيث اكتشفا تسلل تمساح يُقدر طوله بحوالي 3 أمتار إلى حمام السباحة الملحق بمحل إقامتهما في المقاطعة الشمالية الغربية بجنوب إفريقيا.





ووفقًا لما أوردته تقارير إخبارية تداولت تفاصيل الواقعة، فإن الزوجين "أنجيل" و"جايكوب بريتينباخ" انتبها إلى وجود التمساح في قاع حمام السباحة أثناء تفقد كاميرات المراقبة المنزلية في الساعات الأولى من صباح يوم الـ29 من يناير الماضي قبل السماح لحيواناتهما الأليفة بالخروج.









واستعان الزوجان بفريق من المتخصصين في التعامل مع مثل هذه الحالات من أجل إخراج التمساح هائل الحجم من منزلهما، ووثق مقطع فيديو التقطه المالك محاولات فريق المختصين ربط حبل حول فكي التمساح استعدادًا لإخراجه من المياه.





وكما يتبين من خلال اللقطات المرفقة، فقد استطاع الفريق بعد محاولات متعددة السيطرة على التمساح وسحبه خارج المياه عن طريق الحبل تاركين إياه على العشب المحيط بالمسبح قبل أن يسارع أحدهم بوضع قطعة قماش بيضاء على عينيه وفكيه.









وشارك الزوجان في وقت لاحق الفيديو الذي التقطاه للحظات إخراج التمساح من حمام السباحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في حين أفادت مؤسسة "Wild Heart Wildlife"، المتخصصة في مجال حماية الحياة البرية والتي ساعدت في إخراج التمساح من المنزل السكني، في منشور تمت مشاركته على "فيسبوك" بأنه على الأرجح تسلل من نهر قريب بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "إيلويز".



