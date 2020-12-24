ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

صراع البقاء.. معركة حتى الموت بين تمساح وفهد على ضفاف النهر.. شاهد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 04:15 ص
صراع البقاء.. معركة
صراع البقاء.. معركة حتى الموت بين تمساح وفهد على ضفاف النهر
Advertisements
هدير علاء
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ومجموعة من اللقطات المصورة التي توثق صراعًا محتدمًا حتى الموت بين تمساح مفترس يُقدر طوله بـ13 قدمًا وبين فهد، والذي تحول إلى فريسة لهذا التمساح بعد أن نصب له الأخير كمينًا على ضفاف نهر وانقض عليه على نحو مفاجئ.

في بداية الفيديو المرفق، والذي تداولته أيضًا وسائل إعلام، شوهد الفهد وقد كان يقترب من حافة النهر بخطوات حذرة، قبل أن يشرع في شرب رشفات من المياه دون أن ينتبه إلى أن التمساح كان كامنًا تحت سطح المياه مباشرة، على بعد سنتيمترات قليلة منه.


ولم تمض سوى لحظات معدودة حتى قفز التمساح هائل الحجم من تحت المياه وانقض على الفهد بسرعة البرق وأحكم فكيه على فريسته، وتمكن من سحبه تحت المياه وشرع في افتراسه، وباءت محاولات، الفهد للتخلص من قبضته بالفشل وانتهى صراعه من أجل البقاء بشكل مأساوي، وسرعان ما اختفى التمساح وفريسته تحت سطح المياه دون أثر.

وأفادت تقارير إخبارية بأن هذه اللقطات صُورت في إحدى المحميات بجنوب إفريقيا، وقد صورها مرشد رحلات سفاري يُدعى "بوساني متشالي"، وهو من مقاطعة "كوازولو ناتال"، وقد علق على مشهد افتراس التمساح للفهد الذي وقع على مسافة قريبة منه أثناء تواجده في رحلة سفاري قائلًا: "للأسف.. فقدنا أحد أشبال الفهود".


وأشار كذلك إلى أن الفهد الأم كانت على ضفاف النهر على مقربة من صغيرها وقت افتراسه، ولم يسعها إنقاذه وشوهدت وهي تتحرك بالقرب من المياه. 

وأضاف "متشالي" أن هذا هو "الجزء المحزن.. أنه مؤلم حقًا" موجهًا الكاميرا ناحية الفهد الأم والتي ظلت تحدق في المياه لوهلة.


صراع البقاء.. معركة حتى الموت بين تمساح وفهد على ضفاف النهر.. شاهد
صراع البقاء.. معركة حتى الموت بين تمساح وفهد على ضفاف النهر.. شاهد
صراع البقاء.. معركة حتى الموت بين تمساح وفهد على ضفاف النهر.. شاهد
صراع البقاء.. معركة حتى الموت بين تمساح وفهد على ضفاف النهر.. شاهد
صراع البقاء.. معركة حتى الموت بين تمساح وفهد على ضفاف النهر.. شاهد
صراع البقاء.. معركة حتى الموت بين تمساح وفهد على ضفاف النهر.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

على طريقة أفلام الرعب.. تمساح هائل يطرق باب منزل عائلة.. شاهد ما حدث

خلال رحلة صيد .. صياد يجد نفسه في مواجهة محتدمة مع تمساح "صور"

بعد غرق سيارتهم.. سياح يضطرون للسباحة وسط التماسيح للنجاة بحياتهم.. شاهد

بين أحضان التماسيح.. رحلة شابين مصريين من الصعيد للمتوسط عبر النيل.. فيديو

ترشيحاتنا

إصابة الإعلامية دينا عبد الكريم بفيروس كورونا

طوله 192 سم.. رئيس سموحة يعلن انضمام صفقة جديدة لصفوف الفريق

بعد تهديدات ترامب لإيران.. أمريكا تدرس إغلاق سفارتها في العراق

ده خالي على فكرة.. ندى بسيوني تنشر صورة جديدة عبر إنستجرام

مجلس الوزراء يكشف حقيقة الإغلاق الجزئي للبلاد بسبب كورونا

عاجل | أول قرية بمحافظة الفيوم تتجه للإغلاق بسبب كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة قتل غامضة.. مصاب بـ كورونا يضرب مريضا آخر حتى الموت بمستشفى أمريكي

صراع البقاء.. معركة حتى الموت بين تمساح وفهد على ضفاف النهر.. شاهد

في الصين.. زبائن المطاعم مهددون بعقوبة في حالة عدم إنهاء وجباتهم.. اعرف القصة