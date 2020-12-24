صراع البقاء.. معركة حتى الموت بين تمساح وفهد على ضفاف النهر.. شاهد

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ومجموعة من اللقطات المصورة التي توثق صراعًا محتدمًا حتى الموت بين تمساح مفترس يُقدر طوله بـ13 قدمًا وبين فهد، والذي تحول إلى فريسة لهذا التمساح بعد أن نصب له الأخير كمينًا على ضفاف نهر وانقض عليه على نحو مفاجئ.





في بداية الفيديو المرفق، والذي تداولته أيضًا وسائل إعلام، شوهد الفهد وقد كان يقترب من حافة النهر بخطوات حذرة، قبل أن يشرع في شرب رشفات من المياه دون أن ينتبه إلى أن التمساح كان كامنًا تحت سطح المياه مباشرة، على بعد سنتيمترات قليلة منه.









ولم تمض سوى لحظات معدودة حتى قفز التمساح هائل الحجم من تحت المياه وانقض على الفهد بسرعة البرق وأحكم فكيه على فريسته، وتمكن من سحبه تحت المياه وشرع في افتراسه، وباءت محاولات، الفهد للتخلص من قبضته بالفشل وانتهى صراعه من أجل البقاء بشكل مأساوي، وسرعان ما اختفى التمساح وفريسته تحت سطح المياه دون أثر.





وأفادت تقارير إخبارية بأن هذه اللقطات صُورت في إحدى المحميات بجنوب إفريقيا، وقد صورها مرشد رحلات سفاري يُدعى "بوساني متشالي"، وهو من مقاطعة "كوازولو ناتال"، وقد علق على مشهد افتراس التمساح للفهد الذي وقع على مسافة قريبة منه أثناء تواجده في رحلة سفاري قائلًا: "للأسف.. فقدنا أحد أشبال الفهود".









وأشار كذلك إلى أن الفهد الأم كانت على ضفاف النهر على مقربة من صغيرها وقت افتراسه، ولم يسعها إنقاذه وشوهدت وهي تتحرك بالقرب من المياه.



