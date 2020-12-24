في الصين.. زبائن المطاعم مهددون بعقوبة في حالة عدم إنهاء وجباتهم.. اعرف القصة

كشف تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الصين صاغت مشروع قانون جديدًا يهدف لمكافحة هدر الطعام ، بحيث يسمح للمطاعم بتغريم الزبائن الذين لا يستطيعون إنهاء وجباتهم.





ووفقًا لوسائل إعلام حكومية صينية، فإنه سيكون في إمكان المحلات التجارية المطالبة بمدفوعات إضافية من الزبائن الذين يتسببون في "إهدار واضح"؛ ويعد مشروع القانون المقترح جزءًا من حملة يُطلق عليها اسم "Operation Empty Plate" أو "عملية الطبق الفارغ"، والتي روج لها الرئيس الصيني "شي جين بينغ" للحد من هدر الطعام وحث المواطنين على اعتياد الاقتصاد في المعيشة.









كانت دراسة أُجريت في عام 2018 قد أظهرت أن رواد المطاعم في الصين أهدروا كمية تتراوح بين 17 و18 مليون طن من الطعام في عام 2015، وهي كمية تكفي لإطعام ما بين 30 إلى 50 مليون شخص لعام كامل.





وأفادت تقارير إخبارية بأنه منذ بدء حركة مكافحة هدر الطعام على مستوى البلاد هذا الصيف، فقد تم حث 1.4 مليار مواطن صيني على طلب عدد أقل من الأطباق وبكميات أصغر سواء أثناء تناول الطعام في الخارج أو طلب وجبات جاهزة؛ ويعطي مشروع القانون الجديد الحق للمطاعم بالمطالبة بـ"رسون تنظيف بقايا الطعام" من زبائنها الذين يتركون بقايا وجباتهم على الموائد، لكن لم يتضح بعد مقدار الغرامة المتوقع فرضها.





ويمنع مشروع القانون أيضًا موظفي المطاعم من "إغراء" أو "تضليل" الزبائن ليطلبوا كميات كبيرة أو زائدة عن الحاجة من الطعام، ومن الممكن أن تُعاقب للمطاعم المخالفة بدفع غرامة تتراوح ما بين ألف إلى 10 آلاف يوان صيني؛ وينص مشروع القانون في الوقت ذاته على عرض شعارات مكافحة هدر الطعام في أماكن "لافتة للنظر" بالمطاعم فضلًا عن قيام الموظفين بترديدها على أسماع الزبائن شفهيًا.









وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" عن تقارير وسائل إعلام صينية، فإن المدونين ومنتجي مقاطع الفيديو سيواجهون عقوبات مالية في حال إعداد وبث مقاطع تروج للإفراط في تناول الطعام.





ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، فإن المشرعين الصينيين بدأوا مناقشة مشروع القانون المقترح الثلاثاء خلال الدورة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والتي من المقرر أن تنتهي يوم السبت المقبل.