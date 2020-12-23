رائحة الوطن.. شركة تعبئ الهواء في زجاجات وتبيعه.. تفاصيل

أضاف فيروس كورونا على الحياة طباعا وقيودا على السفر متغيرة باستمرار، منذ تفشيه في بداية العام، حيث وجد العديد من الأشخاص حول العالم أنفسهم محاصرين بعيدًا عن منازلهم هذا العام.





ففي الوقت الحالي تعيش إنجلترا كابوسا من نوع جديد من فيروس كورونا سريع الانتشار، تسبب ذلك في فرض العديد من البلدان حول العالم حظرًا وقيودًا على السفر إلى الدولة، مما يعني أن عددًا كبيرًا من المقيمين في الخارج حاليًا لن يتمكنوا من العودة في أي وقت قريب.





ولتخطي الشعور بالغربة فقد ابتكر موقع My Baggage لإعادة التوطين هدية خاصة للمقيمين خارج البلاد الذين يشعرون بالحنين إلى الوطن، زجاجات معبأ بنسمات من الهواء النقي للوطن.





تبيع الشركة حاليًا زجاجات من الهواء "الأصلي" من إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية لتزويد المقيمين خارج المملكة المتحدة برائحة الوطن، بحسب ما نشرت "سي إن إن " الأمريكية.





وتقدر سعر الزجاجة الواحدة بـ 25 جنيهًا إسترلينيًا أي حوالي 33 دولارًا، تأتي الزجاجة التي يبلغ حجمها 500 مليلتر مع سدادة من الفلين، بحيث يمكن للمستلم الاستمرار في فتحه والاستمتاع بالرائحة كلما احتاج إلى استنشاقه.





بصرف النظر عن دول المملكة المتحدة الأربعة، يمكن للشركة أيضًا أن تتلقى طلبات خاصة لأي مواقع أخرى في المملكة المتحدة، وتقول إنها استوفت مؤخرًا طلبًا من رجل من "ويلز" طلب عينة من الهواء من منطقة سنودونيا الجبلية في شمال غرب ويلز.





وفي الوقت نفسه، تتوفر أيضًا زجاجات ذات إصدار محدود خاص تتميز بهواء مأخوذ من مترو أنفاق لندن أو متجر أسماك وبطاطا في نورفولك.





ويقول الفريق في My Baggage ، الذي يتعامل مع عمليات الإزالة الدولية للبريطانيين الذين ينتقلون، إنهم استلهموا إطلاق مجموعة الهواء المعبأ بعد إجراء بحث ربط بين حاسة الشم والذكريات العاطفية.





كما يوضح متحدث باسم الشركة: "أردنا مساعدة المقيمين في المملكة المتحدة الذين يعيشون في الخارج على إعادة الاتصال بأوطانهم ونعلم من الأبحاث المنشورة أن حاسة الشم لدينا مثيرة للغاية عندما يتعلق الأمر بالعواطف".





أضاف: "وذلك من خلال السماح للمتلقين بأخذ نفس عميق من الهواء من وطنهم، نأمل في التخفيف من الحنين إلى الوطن ومساعدتهم على الاستقرار في حياتهم الجديدة ، أينما كان ذلك".



