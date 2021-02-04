سعر ومواصفات بروتون إكسورا موديل 2020 في السوق المصري ..صور

كشف وكيل الموزع المعتمد للعلامة التجارية بروتون في مصر عن أسعار سيارات بروتون إكسورا موديل 2020 ،تنتمي هذه السيارة لفئة سيارات متعددة الاغراض MPV ، وهي مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو .



كما تنتج السيارة قوة 140 حصان ، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر ، ومتصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك من طراز"CV "



وتعتمد السيارة على منظومة جر الأمامي ، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100كم/ ساعة ، وذلك في غضون 12.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.8 لتر وذلك عند قطع ،مسافات تصل إلى 100 كم.



أما الفئة الأولى من هذه السيارة تتمتع بمواصفات وسائل الأمن ، والسلامة ومنها ،2 وسادة هوائية ، مع نظام فرامل مانعة للأنغلاق ABSوتوزيع إلكتروني للفرامل ebd، وحساسات خلفية، أنظمة ضد السرقة”.



كما زودت من الكثير من التجهيزات ، مثل مكيف هواء ، مع عجلة قيادة باور ستيرنج ، سنتر لوك ، مع زجاج كهرباء ، ومرايات كهرباء ، مع مفتاح ريموت ، مع نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية ، مع راديو - usb، وCD، وسائط ، ومخرج كهرباء v12) ، وغيرها.



أما الفئة الثانية بنفس المواصفات ، والتجهيزات الموجودة في الفئة الثانية بنفس المواصفات ، والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة ، بالإضافة إلى بعض الكماليات ومنها نظام الثبات الإلكتروني ESC ، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف ، وعجلة القيادة مكسوة من الجلد، مع مرايات ضم ، ومسند يد أمامي ، وفرش جلد ، مع كاميرا خلفية ، وشاشة بالمرايا الوسطية مع سبويلر خلفي .





وجاءت أسعار السيارات كالتالي :



الفئة الأولى "Executive" بلغت 245 ألف جنيه.

الفئة الثانية "Executive plus" بنحو 270 ألف جنيه .



