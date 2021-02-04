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سيارات

سعر ومواصفات بروتون إكسورا موديل 2020 في السوق المصري ..صور

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:01 ص
بروتن إكسورا 2020
بروتن إكسورا 2020
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أماني نوار
كشف وكيل الموزع المعتمد للعلامة التجارية بروتون في مصر عن أسعار سيارات بروتون إكسورا موديل 2020 ،تنتمي هذه السيارة لفئة سيارات متعددة الاغراض MPV ، وهي مزودة بمحرك رباعي الإسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو .

كما تنتج السيارة قوة 140 حصان ، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر ، ومتصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك من طراز"CV "

وتعتمد السيارة على منظومة جر الأمامي ، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100كم/ ساعة ، وذلك في غضون 12.9 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.8 لتر وذلك عند قطع ،مسافات تصل إلى 100 كم.

أما الفئة الأولى من هذه السيارة تتمتع بمواصفات وسائل الأمن ، والسلامة ومنها ،2 وسادة هوائية ، مع نظام فرامل مانعة للأنغلاق ABSوتوزيع إلكتروني للفرامل ebd، وحساسات خلفية، أنظمة ضد السرقة”.

كما زودت من الكثير من التجهيزات ، مثل مكيف هواء ، مع عجلة قيادة باور ستيرنج ، سنتر لوك ، مع زجاج كهرباء ، ومرايات كهرباء ، مع مفتاح ريموت ، مع نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية ، مع راديو - usb، وCD، وسائط ، ومخرج كهرباء v12) ، وغيرها.

أما الفئة الثانية بنفس المواصفات ، والتجهيزات الموجودة في الفئة الثانية بنفس المواصفات ، والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة ، بالإضافة إلى بعض الكماليات ومنها نظام الثبات الإلكتروني ESC ، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف ، وعجلة القيادة مكسوة من الجلد، مع مرايات ضم ، ومسند يد أمامي ، وفرش جلد ، مع كاميرا خلفية ، وشاشة بالمرايا الوسطية مع سبويلر خلفي .


وجاءت أسعار السيارات كالتالي :

الفئة الأولى "Executive" بلغت 245 ألف جنيه.
الفئة الثانية "Executive plus" بنحو 270 ألف جنيه .

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