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مرأة

عالجي كلف الحمل بـ 7 وصفات مختلفة من مطبخك

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:46 ص
عالجى كلف الحمل ب7
عالجى كلف الحمل ب7 وصفات مختلفة من
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أسماء عبد الحفيظ

تتعرض بعض السيدات الحوامل لمشكلة الكلف وهو اسمرار البشرة، لذلك كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير فيما يلي عن بعض العلاجات المنزلية التي تم استخدامها تقليديًا لتفتيح البقع الداكنة على الجلد.

1. الليمون:
يحتوي عصير الليمون على خصائص تبييض البشرة ويمكن أن يساعد في تقليل البقع الداكنة والعيوب .

كيف يستعمل:

خففي ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون في بعض الماء. اغمسي القطن في المحلول وضعيه على منطقة الجلد المصابة. اتركيه لبعض الوقت قبل غسله.

2. الكركم:
يحتوي على الكركمين ، مركب بوليفينول في الكركم ، وهو مضاد  لنشاط الخلايا الصباغية  .

كيف يستعمل:

اخلطي معجون الكركم الخام مع عصير الليمون. ضعي الخليط على الجلد واتركيه حتى يجف. يغسل بالماء.

البطاطس:
تحتوى حمض Azelaic  الذي يساهم في الحد من التصبغ والبقع  .

كيف يستعمل:

ابشري حبة بطاطس نيئة ، اعصري العصير أو ضعيه مباشرة على الجلد المصاب. اتركيه ليجف واغسليه بماء فاتر.

4. الصبار:
يُعرف Aloin ، وهو عنصر نشط في الألوة فيرا ، بخصائصه في تفتيح البشرة .

كيف يستعمل:

ضعي جل الصبار المقشر حديثًا على مناطق الجلد المصطبغة قبل الذهاب إلى الفراش. اشطفيه في الصباح باستخدام الماء الدافئ. استمري في استخدامه حتى تلاحظين اختلافًا ملحوظًا في لون بشرتك.

5. فول الصويا:

يشتمل على الايسوفلافون والأحماض الدهنية ومثبطات التربسين التي تمنع تكوين الميلانين والتربسين وتساعد على تقليل فرط تصبغ  .

كيف يستعمل:

اخلطي حليب الصويا وعصير الليمون ولب الطماطم. ضعي المعجون على مناطق الجلد المصطبغة وقومي بالتدليك لبضع دقائق. اتركه حتى يجف واشطفه.

6. قشر البرتقال:
أظهرت إحدى الدراسات أن مستخلص قشر البرتقال فعال في تبييض البشرة.

كيف يستعمل:

اخلطي مسحوق قشر البرتقال والحليب والعسل. ضعي العجينة على مناطق الجلد المصطبغة واتركيها حتى تجف. يشطف بالماء.

7. الزبادي:
عادة ما تستخدم أحماض ألفا هيدروكسي في الزبادي في تقشير الجلد السطحي. يحتوي الزبادي على حمض الجليكوليك وحمض اللبنيك وحمض الستريك التي قد تساعد في تقليل تصبغ الجلد .

كيف يستعمل:

اخلطي الزبادي والعسل والشوفان الناعم بنسب متساوية. ضعي العجينة على مناطق الجلد المصطبغة. اتركيه ليجف وشطفه بالماء الدافئ.

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