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أسباب متلازمة تكيس المبايض

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:45 ص
أسباب متلازمة تكيس
أسباب متلازمة تكيس المبايض
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أسماء عبد الحفيظ

متلازمة تكيس المبايض، هى اضطراب في الغدد الصماء حيث لا تتم الإباضة عند النساء بشكل منتظم، وعادة ما يتميز بوجود عدة بصيلات صغيرة في المبايض تظهر على الموجات فوق الصوتية ، أو وجود فترات غير منتظمة ، مقرونة بارتفاع مستويات هرمون الذكورة ، أو ارتفاع مستويات الأندروجين ".

أسباب متلازمة تكيس المبايض

بعض العوامل الوراثية وراء تكيس المبايض. إذا كانت والدتك تعاني من تكيس المبايض ، فهناك احتمالية كبيرة للإصابة بتكيس المبايض أيضًا. العامل الأساسي وراء تكيس المبايض هو عدم التوازن الهرموني. تنتج النساء المصابات بتكيس المبايض كميات كبيرة من الأندروجينات أو هرمونات الذكورة البشرية التي تتداخل مع إطلاق البويضة أثناء عملية التبويض.

يذكر بعض الباحثين أن الأنسولين مرتبط بمتلازمة تكيس المبايض. يساعد هرمون الأنسولين على تحويل السكر والنشويات والأطعمة الأخرى إلى طاقة يخزنها الجسم. إذا لم يستطع الجسم الاستفادة من كمية الأنسولين المفرزة أو إذا كان هناك إفراز زائد للإنسولين ، فإن الجسد الأنثوي يبدأ في إنتاج الأندروجينات. يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الأندروجين إلى:

حب الشباب
نمو شعر الوجه
زيادة الوزن
اضطرابات التبويض
ومع ذلك ، فإن السبب الدقيق وراء تكيس المبايض غير معروف وتحتاج المزيد من الدراسات إلى إلقاء بعض الضوء في هذا المجال لجعل العلاج ممكنًا.

مصدر المعلومات موقع بولد سكاى الهندى الشهير.

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