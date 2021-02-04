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أخبار العالم

الأرصاد السعودية تحذر 6 مناطق من أمطار رعدية

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:16 ص
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقي
توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد، أن تتأثر 6 مناطق بالمملكة، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات برد.


وقال المركز الوطني للأرصاد، وفقا لصحيفة "عاجل"، إن مناطق تبوك والجوف، والحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة» والأجزاء الشمالية من مكة المكرمة، تتأثر الخميس، بهطول أمطار رعدية (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح نشطة وزخات برد.


وأضاف المركز أنَّ الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، تنشط على أجزاء من وسط وغرب المملكة، كما يُتوقَّع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.


ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول على الجزء الشمالي إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب، وحالة الموج متوسط إلى مائج.


أما الخليجُ العربيُّ؛ فيشهدُ رياحًا سطحية، شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالته خفيف إلى متوسط الموج. 
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