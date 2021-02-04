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رياضة

عاجل.. التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:30 ص
صدى البلد
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محمد سمير
تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء الوطن العربي مساء اليوم الخميس صوب استاد "المدينة التعليمية" بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة مباراة الدحيل القطري والأهلي المصري، في بداية مشوار الفريقين ببطولة العالم للأندية.

واستقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ، بنسبة كبيرة على ملامح تشكيله، الذي سيواجه به الدحيل القطري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وشهدت تدريبات الأهلي منذ السفر لقطر، تجهيز المدرب الجنوب إفريقي أكثر من سيناريو، ما بين اللعب بطريقته المعهودة (4-2-3-1)، أو التأمين بلاعب ثالث في الارتكاز، بسبب قوة الدحيل الهجومية.

وتبدو حظوظ المهاجم الكونغولي، والتر بواليا، أكبر في المشاركة أساسيا من زميله، محمد شريف.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا.

ويخوض الأهلي منافسات مونديال الأندية، بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على غريمه الزمالك في النهائي (2-1).
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