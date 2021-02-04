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برلمان

برلماني يحذر من ظاهرة المستريح ويطالب لاستثمار أموالهم في المشروعات الصغيرة

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:11 م
المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
 حذّر أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من انتشار ظاهرة المستريح فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وعلى الرغم من تكرار الواقعة فى أكثر من محافظة إلا ان هناك بعض الأشخاص يمارسون أعمال النصب على المواطنين وهناك من يقع ضحية وفريسة  سهلة لهؤلاء الأشخاص ، خاصة أولئك الباحثين عن المكاسب السريعة، فى واحدة من أبرز مظاهر النصب على المواطنين.
 
وأرجع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتشار ظاهرة المستريح لعدم وجود رؤية من أرباب الأموال لاستثمار أموالهم، أو الخوف من المجازفة بإقامة مشاريع خاصة بهم يقومون بإدارتها لأنفسهم، مما يجعلهم عرضة للوقوع فريسة للنصابين المعروفين إعلاميا بالمستريح ذلك الشخص الذى يمارس أعمال النصب العلنى على المواطنين طمعا فى تحقيق مكاسب سريعة.
 
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يتم خارج القطاع المصرفى، كما ان الجهاز تضمن العديد من التيسيرات بشأن المنح والقروض والمساعدات للمشروعات الصغيرة كل هذا بهدف دمج القطاع غير المصرفى فى القطاع الرسمى للدولة، وعلى كل من يريد استثمار أمواله الاستعانة بهذا القانون الذى يعد نقلة كبيرة فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم المجازفة بمنح النصابين أموالهم، خاصة أن الجهاز به العديد من الأفكار للمشروعات المختلفة التى تناسب كل الفئات والشرائح والإمكانيات المالية.
 
وناشد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الراغبين فى استثمار أموالهم فى إقامة مشروعات تعود بالنفع عليه فى المقام الأول وعلى والمجتمع وتحقق مكاسب دون ضياع رأسماله، جراء الوقوع فريسة للمستريحين.
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