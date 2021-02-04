الذهب والفضة يتراجعان مع ارتفاع الدولار لذروة شهرين

انخفضت أسعار الذهب والفضة الخميس 4 فبراير إذ أثر ارتفاع الدولار سلبا على جاذبيتهما، بينما يترقب المستثمرون إقرار حزمة تحفيز ضخمة في الولايات المتحدة وتوقعات بنك إنكلترا المركزي بشأن السياسات.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1822.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1822.90 دولار.





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هذا وهبطت الفضة 1.1% إلى 26.56 دولار. ونزلت الأسعار منذ بلغت أعلى مستوى في 8 سنوات تقريبا عند 30.03 دولار يوم الاثنين مع تلاشي موجة صعود قادتها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 1.4% إلى 1086.12 دولار للأونصة وخسر البلاديوم 0.5% إلى 2262.68 دولار.