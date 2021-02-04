لطلاب جامعة القاهرة.. عميد آثار القاهرة يكشف موعد تسكين الطلاب بالمدينة الجامعية.. وكلية الزراعة: الامتحان على ثلاث فترات

كلية الآثار تبدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية 17 فبراير

عميد آداب القاهرة يكشف عن شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم الفلسفة





















كشف الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن كيفية التعامل مع حالات المشتبه بهم خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول والإجراءات الاحترازية المتبعة.



وقال الدكتور أحمد رجب، في تصريح لـ"صدى البلد"، إنه فى حالة ظهور حالات اشتباه تقوم الكلية بالتواصل مع إدارة الجامعة ومع مستشفى الطلبة.



وأضاف أن الكلية ستقوم بجميع الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على سلامة وصحة الطلاب، وذلك عن طريق استخدام الكاشفات الحرارية قبل دخول الطلاب الحرم الجامعى وسيتم التعقيم بين كل فترة والأخرى.









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وأشار عميد الكلية إلى أنه سيتم تسكين الطلاب فى المدن الجامعية بداية من يوم الأربعاء 17 من فبراير الجارى، وفقًا لإجراءات احترازية مشددة من إدارة الكلية، كما يتم تعقيم وتطهير المدن الجامعية بشكل كامل استعدادا لقبول الطلاب من جديد خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول.









وأكد أنه سيتم إجراء الامتحانات بالكلية بدءا من يوم 20 من الشهر الجاري، وذلك وفقًا للقرارات التي اتخذها مجلس الجامعة اليوم.









وأشار إلى أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات، حيث يكون هناك أيام محددة لكل فرقة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات والتكدسات بينهم.









وأوضح عميد الكلية أن امتحانات الفصل الدراسى الأول حضوريًا بالكلية بنظام البابل شيت، وأنه تم وضع جداول الامتحانات خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بالإضافة إلى وضعها على الموقع الرسمى للكلية.











فى السياق نفسه، أعلنت إدارة كلية الزراعة جامعة القاهرة، بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٠ -٢٠٢١، يوم السبت الموافق ٢٧ من فبراير حتى يوم السبت ٢٠ من مارس، وذلك خلال ثلاث فترات للحفاظ على التباعد الاجتماعى.









ونوهت إدارة الكلية إلى أن الفترة الأولى ستكون من ٩ إلى ١٠ صباحا والفترة الثانية من الساعة ١٢ حتى ١ ظهرا، وكذلك الفترة الثالثة من الساعة ٣ إلى ٤ عصرا.

















وشددت كلية الزراعة جامعة القاهرة، على جميع الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا طبقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة القاهرة، بالاضافة إلى ذلك، كشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم الفلسفة.











وقال الدكتور شريف شاهين، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن من أهم شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم الفلسفة ببرنامج الماجستير هو إجادة الطلاب واحدة من اللغات على الأقل، واجتياز الامتحان التحريرى وهو عبارة عن أسئلة موضوعية، وكتابة مقالة باللغة العربية عن موضوع ثقافى عام، وترجمة جزء بسيط من اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى اجتياز الامتحان الشفوى بعد الامتحان التحريرى.









وأكد "شاهين" أن أهم شروط قيد الطالب ببرنامج الدراسات العليا هو أن يكون الطالب حاصلًا على درجة الليسانس فى الآداب بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية معادلة لها.









وأشار إلى أن الكلية فتحت باب التقديم أمام الطلاب للالتحاق بالدراسات العليا منذ عدة أيام، ولكن لن يستمر باب التقديم مفتوحًا فترة طويلة، فآخر فرصة للتقديم أمام الطلاب يوم الخميس الموافق 18 من فبراير القادم.



أعلنت جامعة القاهرة منذ عدة أيام عن فتح باب التقديم أمام الطلاب للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بكليات الجامعة، وتقوم الكليات باستقبال الطلاب خلال الفترة المعلنة عنها لاستلام الأوراق، كما تقوم الكليات بالاستعداد للامتحانات الفصل الدراسى الأول وكل كلية تقوم بوضع خطة لها خلال فتره الامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.