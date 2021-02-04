تحت عنوان "ادرس فى مصر".. التعليم العالى يقدم امتيازات للطلاب السودانيين

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين حول مشاركة مباردة "ادرس فى مصر" فى فعاليات الدورة الثامنة والثلاثون لمعرض الخرطوم الدولى والذى أقيم بالعاصمة السودانية الخرطوم خلال الفترة من 21 حتى 28 يناير 2021، بمشاركة ١٤ دولة من بينها ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإندونيسيا، والهند، وباكستان، ونيجيريا، وأوغندا، وإثيوبيا، وكينيا، بالإضافة إلى مصر ضيف شرف المعرض.





وخلال فعاليات المعرض قدم ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمى المصرية (مبادرة ادرس فى مصر) السيد/ عزيز شاكر، والسيد/ محمد أحمد قدما للزوار والراغبين فى الدراسة بالجامعات المصرية شرحًا تفصيليًا للبرامج الدراسية بالكليات والجامعات المصرية المختلفة، ومنها الجامعات الأهلية الجديدة (الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين)، مستعرضين عدد من المنشورات الإعلانية، والكتيبات الموضح بها البرامج الدراسية بالكليات والجامعات المصرية.









ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين أن المبادرة قامت بشرح الامتيازات التى تقدمها للطلاب الأجانب الراغبين بالدراسة فى مصر بصفة عامة، والطلاب السودانيين بصفة خاصة والذى تقرر خصم 90% من الرسوم الدراسية لهم، بالإضافة إلى تقديم 30 منحة لطلاب الدراسات العليا بدرجة الدكتوراه.





وعلى هامش فعاليات المعرض التقى ممثلو مبادرة ادرس فى مصر بالدكتورة انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالى والبحث العلمى بجمهورية السودان الشقيقة، وتناول اللقاء الحديث عن ملف التعليم العالى فى كلا البلدين، بالإضافة إلى الامتيازات التى تقدمها المبادرة للطلاب السودانيين الدارسين فى مصر، وزيادة آفاق التعاون فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى بين البلدين فى المستقبل.





وفى ختام فعاليات المعرض تم إهداء شهادة تقدير من إدارة معرض الخرطوم الدولى لمبادرة ادرس فى مصر؛ لمشاركتها الإيجابية فى فعاليات الدورة الثامنة والثلاثون.





جدير بالذكر أنه فى ضوء التوجيهات الرئاسية بتطوير منظومة الطلاب الوافدين، والترويج لإمكانات الجامعات المصرية؛ لجذب الطلاب الأجانب للدراسة في مصر، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بالعديد من الإجراءات حيث أطلقت تطبيق "ادرس في مصر"؛ لمساعدة الطلاب الراغبين فى الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم في التعرف على المؤسسات التعليمية، ويتضمن التطبيق بيانات جميع مؤسسات التعليم العالي المعترف بها من قبل الوزارة والتي تشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والكليات والمعاهد التكنولوجية والمعاهد العليا.



