برلماني سابق.. وفاة استشاري أنف وأذن وحنجرة في كفر الشيخ بـ كورونا

نعى الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، ببالغ الحزن، الدكتور فوزي حامد، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، والذي وافته المنية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقال "أبو سمرة" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنا لله وإنا إليه راجعون.. تنعى نقابة أطباء كفر الشيخ ببالغ الحزن والأسى شهيدًا جديدًا من شهداء الكورونا د.فوزي حامد، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى العام ومستشفى قلين المركزي".





وتابع، نقيب أطباء كفرالشيخ، "اللهم تغمد الفقيد بخالص رحمتك .. وألهم أهله الصبر والسلوان .. وسبحان من له الدوام".





جدير بالذكر أن الدكتور فوزي حامد، كان عضوًا سابقًا بمجلس النواب عن حزب النور السلفي.



