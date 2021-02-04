السيسي يطلع على مهارات دفعة "117 حربية" في فك الأسلحة تحت الماء وتسلق الجبال

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية والتقي بأسرهم.









وقال السفير بسام راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام صباح اليوم بجولة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.





وقد شاهد الرئيس التدريبات لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة ( ۱۱۷ ) حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية ومدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى إنضباط راقي خلال فترة الإعداد العسكري.





كما شاهد الرئيس عددا من الأنشطة التدريبية المتنوعة تضمنت قفزة الثقة والغطس وفك وتركيب الأسلحة تحت الماء أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من مهارة قتالية عالية وثقة بالنفس.





كما تفقد الرئيس كذلك عددا من ميادين التدريب المطورة والموانع المختلفة وميادين الفروسية وحلقات الإشتباك وشاهد عدد من أنشطة شد المركبات بواسطة الحبال والتسلق بالحبال أظهرت مدى الجرأة والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة المستجدين.





كما التقى الرئيس بعدد من أسر واهالي الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لابنائهم بالكلية الحرية، وقام بتحيتهم حيث قابلوا سيادته بالترحاب والهتافات الحماسية والتصفيق، وقد وجه السيد الرئيس لهم التحية والتقدير لما يتحملوه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن.





كما أشاد الرئيس بما لمسه خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الكلية الحربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية، مطالبًا سيادته إياهم بالإستمرار في هذا النهج للحفاظ على لياقتهم وإستعدادهم البدني والذهني المرتفع ، والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة ، ليكونوا أجيال قادرة على تحمل المسئولية وصون مقدسات الوطن .



