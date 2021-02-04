افتتاح مونديال الأندية.. موعد مباراة تيجريس أونال ضد أولسان هيونداي والقنوات الناقلة

يواجه فريق تيجريس أونال المكسيكي نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير حتى 11 من الشهر ذاته.









موعد مباراة تيجريس أونال ضد أولسان هيونداي والقنوات الناقلة:



وتقام مباراة تيجريس المكسيكي ضد أولسان هيونداي الكوري في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قنوات: الكأس 3 والكأس 6 وبي إن سبورت 1.











تيجريس ضد أولسان هيونداي:

ويشارك تيجريس أونال المكسيكي البطولة باعتباره بطلا لكأس الكونكاف، بينما يلعب أولسان هيونداي باعتبار بطلا لـ دوري أبطال آسيا.









وسيواجه الفائز من مباراة اليوم، فريق بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.









الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم الأندية: