ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

افتتاح مونديال الأندية.. موعد مباراة تيجريس أونال ضد أولسان هيونداي والقنوات الناقلة

الخميس 04/فبراير/2021 - 11:46 ص
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
Advertisements
محمد السعيد
يواجه فريق تيجريس أونال المكسيكي نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير حتى 11 من الشهر ذاته.


موعد مباراة تيجريس أونال ضد أولسان هيونداي والقنوات الناقلة:
وتقام مباراة تيجريس المكسيكي ضد أولسان هيونداي الكوري في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قنوات: الكأس 3 والكأس 6 وبي إن سبورت 1.


تيجريس ضد أولسان هيونداي:
ويشارك تيجريس أونال المكسيكي البطولة باعتباره بطلا لكأس الكونكاف، بينما يلعب أولسان هيونداي باعتبار بطلا لـ دوري أبطال آسيا.


وسيواجه الفائز من مباراة اليوم، فريق بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.


الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم الأندية:
وتقام بطولة العالم بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي " بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد انسحاب أوكلاند سيتي.. تعرف على منافس الأهلي في كأس العالم للأندية

عاجل .. الفيفا يعلن تعديل موعد انطلاق كأس العالم للأندية

ترقب أهلاوي.. الفيفا يجري قرعة كأس العالم للأندية اليوم

الأهلي يترقب.. موعد قرعة كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

قبل إجراء القرعة.. تعرف على منافسي الأهلي المحتملين في كأس العالم للأندية

وصول أولى الفرق لـ قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

إنخفاض جديد فى أعداد الوفيات بفيروس كورونا.. يتصدر نشرة صباح البلد

إحصائيات وأرقام كأس العالم للأندية.. ريال مدريد ملك البطولة.. وشبح الأكثر خسارة يطارد الأهلي

انخفاض واضح.. أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

وفاة عمي.. ابنة صلاح عبد الله تكشف مواقف مؤلمة تعرضت لها على الهواء

السيسي يطلع على مهارات دفعة "117 حربية" في فك الأسلحة تحت الماء وتسلق الجبال

كيلو اللحمة بـ 60 جنيهاً.. ننشر أسعار اللحوم الحمراء بجميع أنواعها بالأسواق

Advertisements

مونديال الأندية.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

بعد سنوات من اعتزاله.. حسام غالي يرد على سؤال من خليفته في الملاعب؟

لا سيطرة علي أوضة اللبس.. شوبير: رمضان صبحي مش مركز مع بيراميدز

تحذير للاعبي الأهلي من حكم مباراة الدحيل

لهذه الأسباب.. تأجيل مباراة المصرى وبيراميدز لوقت لاحق

نجم الزمالك السابق يكشف سبب هجوم أحمد بلال على مصطفى محمد

كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري والقنوات الناقلة لها

شوبير يكشف موقف بدر بانون النهائي من المشاركة أمام الدحيل القطري

تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة الدحيل بمونديال العالم

عاجل.. التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية

افتتاح مونديال الأندية.. موعد مباراة تيجريس أونال ضد أولسان هيونداي والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان.. البداية تعود لعام 2000 وهذه قصته وأهدافه

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك