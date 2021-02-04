بعد انتهاء أعمال التجديد.. رئيس "مياه القناة" يزور محطة الكيلو 14

فاجأ اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الخميس، محطة مياه الكيلو 14 الواقعة على طريق الإسماعيلية ـ بورسعيد، للوقوف بنفسه على متابعة أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المحطة وقياس جودة الإعمال التي تم الانتهاء منها، وأنه لن يتهاون تجاه المخالفين أو المقصرين في أداء عملهم وسيتم معاقبتهم في الحال.





وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن محطة الكيلو 14 بسعة تصميمية 90 لترا/ ثانية، على مساحة حوالي 3 أفدنة، وتخدم أكثر من 50 ألف نسمة، وتعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكدًا أن أعمال الإحلال والتجديد للمحطة تأتي في ضوء خطة التأهيل الذي يستهدف الارتقاء بفاعلية أداء المحطات، والحفاظ على الأصول والاستثمارات التي توضع في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والقضاء بشكل نهائي على مشكلات ضعف مياه الشرب بالمنطقة والمناطق المجاورة.





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وفي سياق آخر فاجأ، أمس اللواء عبد الحميد عصمت، محطة مياه المنايف الكومباكت البورسعيدية، وذلك لمتابعة أعمال أعادة التأهيل ورفع الكفاءة المحطة ومتابعة سير العمل والوقوف على حجم الإنجازات ومتابعة تنفيذ الأعمال التي تتم ذاتيًا بمعرفة الشركة، وأشار إلى أنه سيجرى إعادة التأهيل ورفع الكفاءة لمحطة مياه المنايف بالكامل، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 90 ل/ ث لخدمة قرية المنايف بالكامل والمناطق التابعة لها.



