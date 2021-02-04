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محافظات

بعد انتهاء أعمال التجديد.. رئيس "مياه القناة" يزور محطة الكيلو 14

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:09 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد عصمت
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كتب محمد الغزاوى - انجى هيبه
فاجأ اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الخميس، محطة مياه الكيلو 14 الواقعة على طريق الإسماعيلية ـ بورسعيد، للوقوف بنفسه على متابعة أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المحطة وقياس جودة الإعمال التي تم الانتهاء منها، وأنه لن يتهاون تجاه المخالفين أو المقصرين في أداء عملهم وسيتم معاقبتهم في الحال. 

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن محطة الكيلو 14 بسعة تصميمية 90 لترا/ ثانية، على مساحة حوالي 3 أفدنة، وتخدم أكثر من 50 ألف نسمة، وتعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكدًا أن أعمال الإحلال والتجديد للمحطة تأتي في ضوء خطة التأهيل الذي يستهدف الارتقاء بفاعلية أداء المحطات، والحفاظ على الأصول والاستثمارات التي توضع في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والقضاء بشكل نهائي على مشكلات ضعف مياه الشرب بالمنطقة والمناطق المجاورة. 

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وفي سياق آخر فاجأ، أمس اللواء عبد الحميد عصمت، محطة مياه المنايف الكومباكت البورسعيدية، وذلك لمتابعة أعمال أعادة التأهيل ورفع الكفاءة المحطة ومتابعة سير العمل والوقوف على حجم الإنجازات ومتابعة تنفيذ الأعمال التي تتم ذاتيًا بمعرفة الشركة، وأشار إلى أنه سيجرى إعادة التأهيل ورفع الكفاءة لمحطة مياه المنايف بالكامل، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 90 ل/ ث لخدمة قرية المنايف بالكامل والمناطق التابعة لها. 

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتًا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء. 
بعد انتهاء أعمال التجديد.. رئيس "مياه القناة" يزور محطة الكيلو 14
بعد انتهاء أعمال التجديد.. رئيس "مياه القناة" يزور محطة الكيلو 14
بعد انتهاء أعمال التجديد.. رئيس "مياه القناة" يزور محطة الكيلو 14
بعد انتهاء أعمال التجديد.. رئيس "مياه القناة" يزور محطة الكيلو 14
بعد انتهاء أعمال التجديد.. رئيس "مياه القناة" يزور محطة الكيلو 14
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