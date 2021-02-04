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سيارات

بـ 190 ألف جنيه.. شاهد.. أرخص سيارة كهربائية موديل 2021

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:00 م
FreZe Nikrob EV
FreZe Nikrob EV
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اشرف عطية
تشهد سوق السيارات الكهربائية هذه الفترة انتعاشا ملحوظا ورواجا كبيرا، والتطور الكبير في مجال صناعة السيارات الكهربائية يصب في مصلحة المستهلك، لأن التطور التقني يقلل من سعر التقنية بعينها، مما سيجعل الفرد قادرا على شراء سيارة كهربائية بسعر مساوٍ لسعر سيارات البنزين أو أقل.


التطور التقني في مجال صناعة السيارات الكهربائية عجل من ظهور سيارات كهربائية رخيصة، والتي وصلت حتى الآن حتى 190.000 جنيه.


هذه السيارة الكهربائية تابعة لشركة Dartz، وهي شركة من دولة لاتفيا، ومعروفة بصناعة السيارات المدرعة الكبيرة.


وقررت شركة شركة Dartz طرح السيارة FreZe Nikrob EV، وهي سيارة كهربائية صغيرة موجهة للسوق الأوروبية بسعر 10 آلاف يورو، وتأتي بمدى قيادة يصل حتى 200 كيلو متر وتسع حتى 4 ركاب.


وحتى الآن لا توجد معلومات رسمية، ولكن بالبحث وجدنا أن السيارة FreZe Nikrob EV هي نفس السيارة الصينية Wuling Hong Guang MINI EV، وسيتم إدراجها تحت ماركة أوروبية وسيتم تصنيعها في أوروبا.


هذه السيارة من تحالف سايك وجنرال موتورز في الصين، وسعرها في الصين 4400 دولار، أي ما يعادل 70.000 جنيه مصري، وتم بيع حوالي
127 ألف نسخة منها في الصين، وتأتي بمحرك بقوة 26 حصانا وعزم 85 نيوتن. متر، وسرعتها القصوى 100 كم/س، وسيتم طرحها في اوروبا ببطارية أكبر، أما بالنسبة لمصر توجد خيارات بنزين في نفس الفئة السعرية ولكن أفضل.
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