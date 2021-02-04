نبيل عيسى ينضم لفيلم "الجريمة" مع أحمد عز

تعاقد الفنان نبيل عيسى على بطولة فيلم "الجريمة"، الذي من المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة، وعرضه خلال العام الحالي.





الفيلم من إخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار أمين جمال، من بطولة أحمد عز ومنة شلبي وماجد الكدواني وسيد رجب وعدد كبير من النجوم.









على صعيد آخر، انضم نبيل عيسى لأبطال مسلسل "قصر النيل"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2021، ويشارك في بطولته دينا الشربيني وريهام عبد الغفور وصلاح عبد الله وصبري فواز وأحمد مجدي، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، ومن إنتاج I productions وإخراج خالد مرعي.









يذكر أن يشارك محمد فراج، في فيلم الصندوق الأسود، ويحمل البوستر الرسمي وجوه أبطال الفيلم الثلاثة منى زكي ومحمد فرّاج ومصطفى خاطر، ويحمل كل وجه تعبيراته الخاصة، فنرى فرّاج في مقدمة البوستر بملامح قاسية، ومنى زكي تتوسطه بتعبيرات مصدومة وجرح نازف في رأسها بعد تعرضها لاعتداء عنيف، ثم مصطفى خاطر معبرًا عن التوجس والخوف.

وتجسد منى زكي دور ياسمين، حيث يكسر سكون أحد الليالي الهادئة في حياتها اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم.

وتحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود.

الفيلم من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال.











