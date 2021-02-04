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محافظات

المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 238 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

الخميس 04/فبراير/2021 - 02:15 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار توافد  المواطنين على المراكز التكنولوجيه لتقديم طلبات  التصالح على مخالفات البناء العشوائى  للاستفاده من مد مهلة التصالح ودفع  35 % قيمه جدية التصالح ممن يقوم بالسداد خلال شهر فبراير الجاري.


وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجيه والوحدات المحلية القروية  بحسن إستقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.


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أشار محافظ الشرقية إلى موافقه مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح ٣٥% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى خلال الشهر الجاري  ، بينما يُسدد ٤٠% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل.


ومن جانبه أوضح أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجيه أنه تم إستقبال ٢٣٨ الف و٣٧٤ طلب من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتي  ٣ فبراير ٢٠٢١ و تحصيل نسبة ٣٥% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهايه الشهر الجاري.


وأشار الي انه مازال أهالي الشرقية يتوافدون على المراكز التكنولوجيه المتواجدة بنطاق المحافظة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات  البناء العشوائي والإستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس المقبل.


وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف أعمال صيانة ومراجعه أعمدة الكهرباء بالشوارع والطرق العامة، والمرور الميداني على أعمدة الإناره ومراجعتها واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أمانًا ، وتركيب عوازل بالأعمدة ، وإلغاء نزلات الأسلاك  تفاديًا لوقوع حوادث الصعق بالكهرباء وذلك بالتنسيق مع مسؤولى الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء وإدارات الكهرباء المختلفة لرفع كفاءة مستوى الانارة وحرصا على سلامه المواطنين. 


وأضاف المحافظ انه قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح و مسؤولي الإنارة  بالمجلس والوحدة المحلية بالصنافين ومسئولي الهيئة العربية للتصنيع  باجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بنطاق الوحده المحلية ، حيث تم إستبدال الكشافات الصوديوم القديمة بكشافات جديدة ليد ١٥٠ وات لأعمده الإناره بطريق شبلنجة / الصنافين وبطريق ابوحجر / الشعاورة و طريق بني حسين / المجازر ، كما قامت الوحدة المحلية بالجديدة ومسؤولي الاناره بتغيير الكشافات المتهالكة  بكشافات لليد بطريق عزبة البيه التابعة لقرية الجديدة  حفاظا على امن وسلامة المواطنين.

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