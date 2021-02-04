رئيس النواب يحيل بيان وزير السياحة للجان المختصة لدراسته

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.









وفي تعقيبه على ملاحظات الأعضاء خلال الجلسة العامة، أكد الوزير أن مصر لم تتأخر إطلاقا في محاولات استعادة رأس نفرتيتي من الخارج.









وقال الوزير، في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان: "مفيش جهة في العالم مخاطبنهاش علشان نرجع رأس نفرتيتي".



