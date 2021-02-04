إيتو: بايرن ميونخ الأوفر حظا للفوز بكأس العالم للأندية





أكد الكاميروني صامويل إيتو أن بايرن ميونخ الألماني هو الأوفر حظا لحصد كأس العالم للأندية هذا الموسم.





وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية اليوم بمواجهة الأهلي ضد الدحيل القطري والفائز سوف يواجه بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا.





وقال إيتو في تصريحاته إنه على يقين تام بأن البايرن الأوفر حظا للفوز بالمونديال، ولكن يعتقد أيضا أن فريق بالميراس سوف يبذل قصارى جهده من أجل الظهور بشكل جيد خلال مباريات المونديال.









واضاف ايتو انه ومن واقع تجربته كلاعب سابق وسفير للجنة المشاريع والإرث سيحظى لاعبو الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية على خوض تجربة رائعة في قطر ستظل محفورة في أذهانهم دوما.



