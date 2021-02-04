بالأرقام.. أحزاب دعمت حظوظ نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي تعادل معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع المعسكر المعارض له، وذلك بعد أن تجاوز تحالف الصهيونية الدينية والفاشية، برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، نسبة الحسم.

ووفقا لاستطلاع نشرته إذاعة 103FM الإسرائيلية اليوم الخميس، سيحصل حزب الليكود على 29 مقعدا؛ "ييش عتيد" 17 مقعدًا؛ حزب جدعون ساعر، "أمل جديد"، الذي يطرح نفسه بديلا لنتنياهو، 14 مقعدًا؛ "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت، 11 مقعدًا؛ القائمة المشتركة 10 مقاعد.

وبعد بدء تقديم قوائم المرشحين، أخذت صورة القوائم والتحالفات تتضح جزئيًا، وستتضح بالكامل مع إغلاق باب تقديم قوائم المرشحين في الساعة العاشرة من مساء اليوم.

وتوقع الاستطلاع حصول حزب "إسرائيل بيتنا" على 8 مقاعد؛ شاس 8 مقاعد؛ "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد؛ حزب العمل 6 مقاعد؛ نيرتس 5 مقاعد؛ تحالف الصهيونية الدينية والفاشية، الذي يشمل "الوحدة القومية" و"البيت اليهودي" و"عوتسما يهوديت" (الفاشي برئاسة إيتمار بن غفير) و"نوعام"، 5 مقاعد، وحسب الاتفاق بينهم فإن "عوتسماة يهوديت" و"نوعام" سينفصلون عن التحالف بعد الانتخابات.





وكشف الاستطلاع أن 4 أحزاب لن تتجاوز نسبة الحسم، هي "كاحول لافان"، برئاسة بيني جانتس، والتي خرجت من الانتخابات السابقة كأكبر كتلة، وحزب "الإسرائيليين" برئاسة رون حولدائي، والحزب الاقتصادي، برئاسة يارون زليخا، وكذلك حزب "تنوفاه" برئاسة عوفر شيلح.