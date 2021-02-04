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فن

المكافأة وصلت لـ 5 ملايين.. محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس النمر

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:25 م
صدى البلد
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منار نور
شوق الفنان محمد امام ابن الفنان عادل امام ، جمهوره باحدث مسلسل النمر الذي سيعرض في رمضان القادم. 

ونشر محمد امام صورة من كواليس مسلسل النمر ، عبر حسابه الشخصي انستجرام ، وعلق قائلا : " ماشاءالله كلكوا عاوزين تبلغوا عن #النمر و تاخدوا المليون جنيه .. امال لو عرفتوا ان المكافأة وصلت دلوقتي لخمسة ٥ مليون .. هتعملوا ايه !؟  " . 

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة كل من: محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح إيناس كامل، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة فى العمل، من إنتاج سينرجى.

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