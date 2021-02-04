المكافأة وصلت لـ 5 ملايين.. محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس النمر

شوق الفنان محمد امام ابن الفنان عادل امام ، جمهوره باحدث مسلسل النمر الذي سيعرض في رمضان القادم.

ونشر محمد امام صورة من كواليس مسلسل النمر ، عبر حسابه الشخصي انستجرام ، وعلق قائلا : " ماشاءالله كلكوا عاوزين تبلغوا عن #النمر و تاخدوا المليون جنيه .. امال لو عرفتوا ان المكافأة وصلت دلوقتي لخمسة ٥ مليون .. هتعملوا ايه !؟ " .