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فن

سمية الخشاب: أستطيع أحيانًا التعبير عن الأشياء على البيانو

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:15 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة سمية الخشاب صورا جديدا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت الخشاب في الصور وهي تجلس علي بيانو، وعلقت قائلة: " أستطيع أحيانًا التعبير عن الأشياء بشكل أكثر وضوحًا على البيانو أو عندما أغني".

وتعد الفنانة سمية الخشاب البالغة من العمر 54 عاما، إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور، ولكن حياة سمية الخشاب الشخصية مليئة بالأحداث والتفاصيل المختلفة، وإن كانت تبدو قوية فى كل المواقف الصعبة التى مرت بها.


وتزوجت خمس مرات قبل زواجها من أحمد سعد، وذلك بحسب تصريحاتها المسجلة بالفيديو عبر العديد من البرامج التليفزيونية، حيث أكدت أكثر من مرة أن شائعات الزواج الزواج تحيطها كثيرا، لكنها لم تتزوج كثيرا كما أشاع البعض وسوف نستعرض لكم في التقرير التالى عدد زيجات الفنانة سمية الخشاب.
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