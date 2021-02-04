سمية الخشاب: أستطيع أحيانًا التعبير عن الأشياء على البيانو

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورا جديدا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت الخشاب في الصور وهي تجلس علي بيانو، وعلقت قائلة: " أستطيع أحيانًا التعبير عن الأشياء بشكل أكثر وضوحًا على البيانو أو عندما أغني".

وتعد الفنانة سمية الخشاب البالغة من العمر 54 عاما، إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور، ولكن حياة سمية الخشاب الشخصية مليئة بالأحداث والتفاصيل المختلفة، وإن كانت تبدو قوية فى كل المواقف الصعبة التى مرت بها.









