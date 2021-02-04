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أخبار العالم

فويس أوف أمريكا: أوامر بايدن بشأن الهجرة لم تغير كثيرًا من سياسات ترامب

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:10 م
بايدن
بايدن
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على صالح
قال الخبراء في الشأن السياسي الأمريكي لإذاعة صوت أمريكا إن الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع بعكس سياسات الهجرة لإدارة ترامب لم تتغير كثيرًا على الأرض الآن ولكنها مهدت الطريق لاتخاذ إجراءات في المستقبل.

وأضافوا إنها رسالة عززها بايدن نفسه عندما وقع ثلاثة أوامر يوم الثلاثاء.

وقال بايدن للصحفيين "أريد أن أوضح ذلك - هناك الكثير من الحديث ، لأسباب وجيهة، حول عدد الأوامر التنفيذية التي وقعت عليها. أنا لا أضع قانونًا جديدًا، مضيفا "أنا أقضي على السياسة السيئة".

وفي الوقت الحالي، يشير المدافعون عن حقوق المهاجرين إلى نهج الانتظار والترقب بينما تطلق الإدارة الجديدة عملية لمراجعة سياسات الهجرة التقييدية التي ينفذها ترامب.

وقال عمر جودت، مدير الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: "إذا كانت هناك لائحة حالية، ثم هناك عملية يجب اتباعها للتخلص من اللائحة، فإن بعض الأشياء ستستغرق وقتًا أطول من غيرها كمسألة إجرائية" مشروع حقوق المهاجرين، لـ  فويس أوف أمريكا.

ويحذر مؤيدو مبادرات الهجرة لإدارة ترامب من الفوضى على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة إذا عادت السياسات إلى ما كانت عليه قبل أن يكون ترامب في البيت الأبيض.

وأمر بايدن الأول فريق عمل لتحديد جميع الأطفال المهاجرين الذين انفصلوا عن عائلاتهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بموجب سياسة الإدارة السابقة "عدم التسامح" مع الوافدين غير الشرعيين. 

كما أصدرت تعليماتها إلى فرقة العمل لتسهيل لم شمل الأسرة وفحص ما إذا كانت هذه العائلات مؤهلة للحصول على إعفاء من الهجرة بموجب قانون الهجرة الحالي.

وفي عام 2018، وجهت إدارة ترامب المحامين الأمريكيين باحتجاز أي شخص عبر الحدود بشكل غير قانوني ، في خرق لسياسات الولايات المتحدة القديمة للإفراج عن معظم طالبي اللجوء في انتظار تواريخ محاكم الهجرة الخاصة بهم.
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