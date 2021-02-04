مونديال الأندية .. تيجريس أونال المكسيكي يفوز 2-1 على هيونداي الكوري

حقق فريق تيجريس أونال المكسيكي الفوز على منافسه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي المونديالي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر في الفترة من 4 فبراير حتى 11 من الشهر ذاته.









تقدم بطل قارة آسيا في الدقيقة 24 عن طريق كي هي كيم وتعادل تيجريس عن طريق اندري بيبير جينياك في الدقيقة 38، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لفريقه قبل نهاية الشوط الاول من ضربة جزاء.









ويشارك تيجريس أونال المكسيكي بالبطولة باعتباره بطلا لكأس الكونكاف، بينما يلعب أولسان هيونداي باعتباره بطلا لـ دوري أبطال آسيا.









وسيواجه الفريق المكسيكي ، فريق بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.









وتقام بطولة العالم بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونداي " بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".