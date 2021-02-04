إغلاق موانئ السويس لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الخميس، إغلاق ميناءي السويس والزيتيات بمحافظة السويس نظرًا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 40 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 6-9 أمتار وحالة البحر مضطربة جدًا، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.





وأوضحت الهيئة فى بيان اليوم، أنه تم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.