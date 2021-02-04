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محافظات

محافظ الجيزة يوجه بمراعاة المظهر الجمالي بشارع النيل السياحي

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:19 م
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مشروع تطوير شارع النيل السياحى بداية من كوبرى عباس وحتى شارع مراد للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها.


وجه المحافظ بضرورة مراعاة المظهر الجمالى لأعمدة الإنارة بشارع النيل السياحى ودهان الاسوار بالألوان الجمالية وبشكل موحد بالاضافة الى تجميل أرضيات ورصيف المشاة وتقليم الأشجار والافرع حتى لا تسقط على الممتلكات العامة والمواطنين.


وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء المختصة بضرورة فتح أى جراجات مغلقة بمسار شارع النيل لعدم التعدى على حرم الطريق العام بالانتظار الخاطئ للسيارات مما يسبب اعاقة مرورية شديدة لما للشارع من أهمية مرورية هامة بالاضافه الى مراجعة تراخيص البواخر والعائمات بالتنسيق مع جهاز حماية النيل.


وشدد المحافظ على مراعاة انشاء بالوعات صرف الأمطار وإزالة اى مواد قابلة للاشتعال متواجدة فى محيط العائمات النيلية حفاظا على سلامة المواطنين وأمنهم . 


وكذلك وجه بتهذيب وتقليم الاشجار الموجودة على النيل مع عدم التعرض للاشجار القديمة . 
محافظ الجيزة يوجه بمراعاة المظهر الجمالي بشارع النيل السياحي
محافظ الجيزة يوجه بمراعاة المظهر الجمالي بشارع النيل السياحي
محافظ الجيزة يوجه بمراعاة المظهر الجمالي بشارع النيل السياحي
محافظ الجيزة يوجه بمراعاة المظهر الجمالي بشارع النيل السياحي
محافظ الجيزة يوجه بمراعاة المظهر الجمالي بشارع النيل السياحي
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